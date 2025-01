Uso da Assinatura Digital Gov.br Cresce 130% em Um Ano

O uso da Assinatura Digital Gov.br, ferramenta que possibilita assinar documentos digitalmente de forma gratuita, cresceu 130% de 2023 para 2024. No último ano, a funcionalidade foi utilizada mais de 120 milhões de vezes, em comparação com 51,7 milhões de utilizações registradas no período anterior.

A assinatura digital, oferecida por meio do portal e aplicativo Gov.br, dispensa o uso de papel e caneta, tornando os processos mais ágeis e sustentáveis. O serviço é resultado de uma parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Além da praticidade, a ferramenta contribui para a modernização dos serviços públicos, reforçando o compromisso com a inovação e a sustentabilidade no setor.

A assinatura digital pode ser acessada por qualquer cidadão com conta no Gov.br, bastando utilizar o aplicativo ou o portal da plataforma.

Para mais informações, acesse: Gov.br.