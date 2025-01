Em Óbidos, o Mariano Futebol Clube celebra 76 anos de fundação

A Associação Atlética Mariano Futebol Clube comemorou neste sábado, 4 de janeiro, seus 76 anos de fundação com um evento repleto de emoção e história. Realizada na sede do clube, a celebração reuniu associados, torcedores e convidados em uma noite marcada por homenagens à trajetória de uma das instituições esportivas mais tradicionais do município de Óbidos.

A programação incluiu um coquetel oferecido pela Diretoria, que tem como presidente atual Socorro Ferreira, aos presentes, seguido da inauguração da Sala de Memorial e Troféus, denominada Valdelino Salgado Vieira. O espaço destaca os títulos e conquistas acumulados pelo clube ao longo de mais de sete décadas, consolidando seu papel na história esportiva e cultural de Óbidos.

Uma trajetória de tradição e comunidade

Fundado em 6 de janeiro de 1949, o Mariano Futebol Clube nasceu de uma reunião promovida por Ary Augusto Ferreira e outros entusiastas do esporte local, incluindo nomes como Vicente Fernandes Moura, Délio Marinho de Azevedo e Washington Soares Pimentel. Durante o encontro, Vicente Moura sugeriu o nome "Mariano Futebol Clube", consolidando a identidade que permanece viva até hoje.

A primeira diretoria do clube foi liderada por Reinaldo Sampaio Xerfan (presidente) e Vicente Fernandes de Moura (vice-presidente), com Flanemil Loureiro e Délio Marinho de Azevedo como diretores. Desde então, o clube tem desempenhado um papel fundamental não apenas no esporte, mas também no fortalecimento da comunidade obidense, contribuindo para a criação da Liga Desportiva Obidense, da Assembleia Recreativa Pauxis e da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Legado e perspectivas

Ao longo de sua existência, o Mariano Futebol Clube consolidou-se como um símbolo de amor pelo esporte e pelo município de Óbidos. Mais do que suas vitórias em campo, o clube é reconhecido por seu impacto no desenvolvimento social e no incentivo à prática esportiva entre gerações.

A celebração dos 76 anos é uma oportunidade de honrar o passado e projetar um futuro de ainda mais conquistas e contribuições à comunidade. Parabéns ao Mariano Futebol Clube por sua rica história e por continuar inspirando o esporte e a cultura em Óbidos!

Galeria de Fotos....



















http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7580-em-obidos-o-mariano-futebol-clube-celebra-76-anos-de-fundacao#sigProIdff84714675 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Marilda Ferreira