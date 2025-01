Confira as expedições programadas do Barco Hospital Papa Francisco para 2025

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus, idealizado pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, continuará sua missão de amor e esperança pelos rios da Amazônia em 2025. Com base em Óbidos (PA) e inaugurado oficialmente em 17 de agosto de 2019 na cidade de Belém, o Barco Hospital atende mais de 1.000 comunidades ribeirinhas da região amazônica.

Os administradores do projeto divulgaram nesta terça-feira o calendário das expedições para o próximo ano, destacando o compromisso de levar saúde, cuidado e transformação para as populações mais necessitadas.

Estrutura e Atendimentos

Além do hospital flutuante, a missão conta com duas "ambulanchas", que desempenham papéis essenciais durante as expedições:

Uma das ambulanchas realiza triagens nas comunidades ribeirinhas, agilizando os atendimentos médicos no barco. Urgência e Emergência: A outra ambulancha está equipada para situações de emergência, garantindo suporte em casos mais graves.

Um Impacto Transformador

O Barco Hospital Papa Francisco tem sido um símbolo de esperança para milhares de famílias amazônidas, oferecendo serviços médicos e hospitalares a regiões de difícil acesso. Sua atuação reforça a importância de iniciativas humanitárias para a saúde e o bem-estar das comunidades ribeirinhas.

Fique atento às datas e acompanhe essa jornada de transformação e solidariedade neste ano de 2025!

Janeiro 109ª - 16 a 23 - Almeirim.

Fevereiro 110ª - 30/1 a 6/2 - Alenquer.

111ª - 20 a 27 - Belterra.

Março 112ª - 6 a 13 - Aveiro.

113ª - 20 a 27 - Itaituba.

Abril 114ª - 3 a 10 Óbidos.

115ª - 24/4 a 3/5 - Porto de Moz.

Maio 116ª - 8 a 14 - Sen. José Porfirio.

117ª - 16 a 22 - Vitória do Xingu.

Junho 118ª - 5 a 12 - Faro.

119ª - 20 a 27 - Curuá.

Julho 120ª - 3 a 10 - Monte Alegre.

121ª - 17 a 24 - Terra Santa.

Agosto 122ª - 7 a 14 - Prainha.

123ª - 21 a 28 - Juruti.

Setembro 124ª - 4 a 11 - Santarém

125ª - 18 a 25 - Aveiro.

Outubro 126ª - 9 a 16 - Faro.

127ª - 23 a 30 - Oriximiná.

Novembro 128ª - 6 a 13 - Curuá.

129ª - 20 a 27 - Prainha.

Dezembro 130ª - 4 a 11 - Almeirim.

www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos