O obidense Dr. Manuel Ayres celebra 100 anos de história na medicina e Biomedicina do Pará

Dr. Manuel Ayres, nascido em Óbidos (PA) em 9 de janeiro de 1925, completou 100 anos, nesta quinta-feira, dia 9. Graduado em Medicina pela UFPA, destacou-se como pediatra, geneticista e sanitarista, além de Professor Titular e Fundador do Centro de Ciências Biológicas da UFPA.

Dr. Ayres foi Secretário de Saúde do Pará (1975-1979), criando o Hemopa, e presidiu o Tribunal de Contas do Estado. Autor de livros de Bioestatística, fundou o primeiro curso de Biomedicina do Norte, defendendo a profissão em momentos decisivos. Dr. Ayres é celebrado por seu legado na medicina, biomedicina e gestão da saúde pública no Pará.

A Biomedicina do Pará e do Brasil reconhece a dedicação e o legado deixado por este ícone da medicina e benfeitor da ciência.

A seguir a Carta Aberta da Congregação do ICB/UFPA ao Prof. Dr. Manuel Ayres

Estimado Dr. Manuel Ayres,

Hoje celebramos um marco extraordinário: seus 100 anos de vida. Nascido em 9 de janeiro de 1925, em Óbidos, Pará, o senhor se formou em Medicina pela Universidade Federal do Pará e dedicou sua vida a diversas áreas da saúde, incluindo pediatria, genética e saúde pública. Como Professor Titular da UFPA, foi o fundador do Centro de Ciências Biológicas, hoje o ICB, um dos mais importantes institutos de nossa universidade.

O senhor deixou um legado inestimável na educação e na saúde do nosso estado.

Durante sua gestão como Secretário de Saúde do Estado do Pará, de 1975 a 1979, o senhor foi fundamental na criação do Centro de Hemoterapia do Pará- Hemopa, responsável pelo desenvolvimento científico na área de hematologia e pelo tratamento e cura de incontáveis cidadãos.

Sua contribuição não parou por aí; o senhor também é autor de importantes obras de Bioestatística, utilizadas até hoje como referência na análise de dados em estudos nacionais e internacionais. Também, presidiu o Tribunal de Contas do Estado.

O senhor foi pioneiro ao criar o primeiro curso de Biomedicina no Norte do Brasil, na UFPA, o que garante um lugar especial no coração de cada Biomédico/a formado/a em nosso instituto.

Em reconhecimento a sua grandiosa contribuição, nomeamos o edifício de ensino anexo ao ICB em sua homenagem.

Por fim, gostaríamos de lhe dizer o quanto o ICB e a UFPA têm a honra de celebrar e honrar suas inúmeras realizações e o impacto positivo que teve em nossa comunidade acadêmica e na saúde pública.

Parabéns, Dr. Manuel Ayres, por ser um ícone da medicina brasileira, é um grande benfeitor do ICB e da UFPA. Sua trajetória é uma inspiração para todos nós.

Com profunda admiração e respeito, em nome da Congregação do Instituto de Ciências Biológicas,

Prof. Ricardo Vieira”