Diocese de Óbidos oferece cursos de capacitação profissional gratuitos, inscrições abertas

A Diocese de Óbidos, em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas) e o programa Capacita em Rede, está com inscrições abertas para diversos cursos de aperfeiçoamento profissional gratuitos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro, e os cursos terão início em 27 de janeiro.

Com carga horária de 50 horas, os cursos são voltados para pessoas a partir de 16 anos e serão ministrados presencialmente, sem nenhum custo.

Cursos disponíveis

Confira as opções de cursos oferecidos:

Montador e Reparador de Computadores

Balconista de Farmácia

Costureiro(a) Básico

Cuidador de Idoso

Eletricista Predial de Baixa Tensão

Padeiro Básico

Pintor de Obras Imobiliárias

Recepcionista

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de janeiro por meio do QR Code disponível nas imagens de divulgação ou presencialmente nos endereços:

Rua Belém, n°405, Bairro São Francisco

Travessa Isaltino José Barbosa, 377, Santa Terezinha

Aproveite esta oportunidade!

Os cursos, com certificação do Ministério de Educação – MEC, são uma excelente chance para quem deseja se qualificar profissionalmente e melhorar suas oportunidades no mercado de trabalho. Para mais informações, procure os coordenadores dos cursos nos endereços mencionados.

Não perca essa oportunidade de capacitação gratuita!

