Diocese de Óbidos celebra Ordenação Diaconal de quatro seminaristas

Erisson Silva Santos, Iranilson Serrão Araújo, José Maria dos Santos Neto e Roberth Luan Reis da Silva receberam a ordenação.

Em uma cerimônia repleta de emoção e significado espiritual, a Diocese de Óbidos celebrou, na noite deste sábado (11), a Ordenação Diaconal de quatro seminaristas. O evento solene, realizado na Catedral de Sant'Ana, marcou um momento histórico para a comunidade católica local com a ordenação dos seminaristas Érisson Silva Santos, Iranilson Serrão Araújo, José Maria dos Santos Neto e Roberth Luan Reis da Silva.

A Santa Missa de Ordenação foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com a presença do Bispo Dom John Ndimbo da Diocese de Mbinga, Tansania, e contou com expressiva participação de religiosos, familiares e fiéis que lotaram a Catedral. A celebração foi marcada por momentos de profunda espiritualidade e significado para a Igreja Católica.

Durante a cerimônia, os novos diáconos participaram de diversos ritos simbólicos que marcaram sua consagração ao serviço de Deus e da comunidade. Entre os momentos mais significativos, destacaram-se o revestimento com as vestes próprias do ministério diaconal, o recebimento do Livro dos Evangelhos das mãos do Bispo e o acolhimento fraterno pelo clero presente através de abraços e votos de paz.

É importante ressaltar que esta ordenação possui caráter transitório, constituindo uma etapa fundamental na preparação dos candidatos ao presbiterato. O diaconato representa uma importante missão na Igreja Católica, tendo sua origem na palavra grega "diakonos", que significa "atendente" ou "servente". Como diáconos, eles deixam a condição de leigos para integrar o clero, assumindo o papel de "servos de Deus".

As novas atribuições dos diáconos incluem três principais dimensões de serviço: a diaconia da Palavra, da Caridade e da Liturgia. Seu ministério se concentra especialmente no atendimento aos mais vulneráveis e abandonados, trabalhando ativamente na construção do Reino de Deus junto aos fiéis.

A celebração contou com a presença de padres de diversas paróquias da Diocese de Óbidos, além de seminaristas, que se uniram aos familiares e amigos dos ordenados neste momento de grande júbilo para a Igreja. A comunidade católica de Óbidos vivenciou um verdadeiro momento de graça e renovação espiritual, marcando o início de uma nova fase na vida destes quatro servos dedicados à missão evangelizadora.

