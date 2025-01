ÓBIDOS: Capela do Santíssimo Sacramento é inaugurada na Catedral de Sant'Ana

Na sexta-feira, 10 de janeiro, a Diocese de Óbidos celebrou a inauguração da nova Capela do Santíssimo, localizada na lateral direita da Catedral de Sant'Ana. A solenidade, marcada por momentos de fé e gratidão, foi conduzida por Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, bispo diocesano, que presidiu a Santa Missa de abertura às 18h.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a relevância da Capela do Santíssimo como um espaço sagrado dedicado à adoração e contemplação do Santíssimo Sacramento. Ele também expressou sua gratidão aos beneméritos que contribuíram para a concretização da obra, mencionando nomes como Elvira Auzier, Shirley Auzier, Anatildes Figueira, Ana Maria Chocron, Idaliana Marinho e Dona Zélia. Essas pessoas foram convidadas para realizar a inauguração oficial do espaço. Após a bênção, a Capela foi aberta ao público, que pôde admirar sua beleza e espiritualidade.

Outro momento significativo da celebração foi o juramento e a bênção das vestes de quatro seminaristas: Érisson Silva, Iranilson Araújo, José Maria e Roberth Luan. Eles serão ordenados diáconos transitórios neste sábado, 11 de janeiro, dando mais um passo importante em sua caminhada vocacional.

A nova Capela do Santíssimo representa um marco para a Catedral de Sant'Ana, reforçando seu papel como centro de espiritualidade e devoção para a comunidade católica de Óbidos.

Galerias de Fotos



www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander Andrade e Mauro Nayan