Redação do Enem 2024: Estudantes da rede pública do Pará conquistam 5º melhor desempenho do país

Os estudantes da rede pública do Pará se destacaram mais uma vez no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Com 295 notas acima de 950 pontos na redação, o estado alcançou a 5ª melhor colocação do país e o melhor desempenho da região Norte, conforme os dados divulgados pelo Inep na segunda-feira (13).

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, comemorou o feito: “Investir em educação, garantir mais oportunidades e valorizar nossos professores e estudantes foram fundamentais para alcançar esse resultado. É hora de celebrar e continuar trabalhando para avançar ainda mais.”

Com 247.752 inscritos no Exame, o Pará obteve 100% de adesão dos concluintes do Ensino Médio, sendo que 75.738 desses estudantes pertencem à rede estadual. Um exemplo do impacto da educação pública foi Glenda Siqueira, aluna da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, que alcançou 920 pontos na redação. “A dedicação dos professores, especialmente nas aulas de redação, foi essencial para o meu desempenho. Hoje vejo que os resultados são fruto de muito trabalho e esforço conjunto”, destacou a estudante.

O resultado positivo também reflete os avanços no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, no qual o Pará registrou um crescimento histórico de 1,3 pontos, alcançando a 6ª colocação nacional no Ensino Médio. A nova matriz curricular da rede estadual, implementada em 2024, ampliou a carga horária de disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, além de introduzir componentes inovadores como Educação Ambiental.

Iniciativas como o projeto “Enem Pai D'égua”, aulas preparatórias nas Usinas da Paz e transmissões do Centro de Mídias da Educação Paraense também foram determinantes para os resultados. O desempenho dos estudantes demonstra o compromisso do Governo do Pará com a qualidade da educação e a formação de jovens preparados para os desafios acadêmicos e profissionais.

Fonte: Agência Pará