Pré-Carnapauxis 2025: Bloco Pai da Pinga diverte os obidenses em seu primeiro dia de arrastão

Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, o Bloco Pai da Pinga deu início à temporada do Pré-Carnapauxis 2025 com um animado arrastão pelas ruas de Óbidos, reunindo milhares de foliões.

A concentração começou no tradicional ponto de encontro, o Bar do Cachorrão, localizado em frente à Praça de Santa Terezinha, no bairro de mesmo nome. Com a banda comandada por Arthur & Cia e composta, em sua maioria, por instrumentos de sopro, o bloco seguiu seu percurso habitual, passando pelo cais do porto e retornando ao ponto de partida, encerrando a festa por volta das 22h.

Um dos destaques do Bloco Pai da Pinga é o Boi de Pano, seu símbolo icônico, que abre o desfile acompanhado por personagens característicos que encantam os participantes. Desde cedo, o Bar do Cachorrão se torna o centro da animação, reunindo os foliões que se preparam para horas de muita música e diversão.

O site obidos.net.br acompanhou de perto a festa, realizando transmissões ao vivo pelo Facebook. Quem quiser reviver a alegria do primeiro dia do Bloco Pai da Pinga, pode acessar as lives em nossa fanpage: facebook.com/obidos.net.br.

Vale lembrar que o Carnapauxis 2025 está marcado para acontecer de 26 de fevereiro a 4 de março, com o tradicional desfile dos sete blocos que fazem deste evento o melhor carnaval de rua da Amazônia.

Prepare sua fantasia, chame os amigos e venha curtir o Carnapauxis em Óbidos!

A folia já começou!

GALERIA DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7600-pre-carnapauxis-2025-bloco-pai-da-pinga-diverte-os-obidenses-em-seu-primeiro-dia-de-arrastao#sigProIdb483c6a67e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de João Victor Canto e Vander Andrade