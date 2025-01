MEC oferta 261.779 vagas em instituições públicas de ensino superior no Sisu 2025, consulta aberta

Inscrições começarão na sexta-feira (17).

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta quarta-feira, 15 de janeiro, a consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Ao todo, serão ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. Até a abertura das inscrições, no próximo dia 17, esses dados podem apresentar flutuações em decorrência de ajustes no sistema.

Esta edição do Sisu já contempla as vagas disponíveis para o Pé-de-Meia Licenciaturas, que é parte do programa Mais Professores para o Brasil, novo programa do MEC lançado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Serão mais de 68 mil vagas para os estudantes, que podem ser beneficiados também com o novo Pé-de-Meia Licenciaturas.

Este ano, os estados com mais vagas ofertadas no Sisu são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas: 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850.

O Sisu 2025 terá, ainda, 14.521 vagas de grau tecnológico em cursos variados, como: Energias Renováveis; Gestão de Dados, Tecnologia da Informação; Ciência dos Dados; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Redes de Computadores; Telemática; Sistemas para Internet; Sistemas de Telecomunicações, entre outros.

Por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, os estudantes podem conferir as oportunidades ofertadas e quais são os cursos oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior participantes dessa edição. Para isso, basta clicar em “Consultar ofertas de vagas” e usar a ferramenta de pesquisa para explorar as opções de cursos por nome, instituição e localização.

UF/Vagas ofertadas no Sisu 2025

MG - 34.049; RJ - 28.424; BA - 2.889; PB - 21.268; PE - 6.523; CE - 14.650; RS - 14.235; RN - 14.067; SP - 3.638; PI - 10.325; MA - 8.239; SC - 7.570; PR - 7.420; MT - 7.269; GO - 7.249; ES - 6.626; SE - 5.919; AL - 5.250; MS - 4.880; AM - 2.945; PA - 2.480, AC - 2.210; TO - 1.156; DF - 1.007; RR - 797 e AP – 694.

Portal Único de Acesso ao Ensino Superior,

Fonte: MEC