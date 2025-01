Novos gestores escolares são empossados na rede de ensino de Óbidos

Ao todo foram empossados 32 gestores e 12 vice-diretores que passaram no processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação.

O prefeito Jaime Silva nomeou e deu posse, na quarta-feira (15), no auditório da Escola Estadual São José, a 32 gestores escolares selecionados em processo seletivo, realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), conforme edital n° 001/2024 de agosto de 2024.

O processo seletivo para o preenchimento dos cargos em comissão de diretor e vice-diretor escolar, levou em consideração os critérios de mérito e desempenho, divididos em cinco etapas que foram desde a comprovação da conclusão do Curso de Aperfeiçoamento e Mentoria de Diretores Escolares por meio da plataforma AVAMEC, até a entrevista individual para aferir os conhecimentos, habilidades e atitudes dos candidatos, considerando as cinco dimensões do Plano de Gestão que integra: gestão pedagógica, democrática, financeira, administrativa e gestão de resultados.

Ao todo, foram empossados 32 diretores e 12 vice-diretores. Desse total, 15 diretores foram lotados na cidade e 17 no meio rural. Entre os vice-diretores, 7 foram distribuídos entre as escolas da cidade e 5 na zona rural. Os empossados começaram a trabalhar de forma imediata nas unidades de ensino.

Durante a solenidade, que contou com a presença de vereadores, secretários municipais e de representantes de entidades da sociedade civil organizada, o prefeito Jaime Silva destacou o processo seletivo realizado pela primeira vez em Óbidos para a escolha dos gestores das unidades de ensino.

“É um momento muito importante para a educação no município de Óbidos, onde os novos gestores estão assumindo seus cargos por meio do mérito deles, mostrando com isso conhecimento para ocupar o cargo. Nós vamos levar essa experiência da educação para os outros órgãos da administração pública, para que a gente possa fazer realmente um trabalho de qualidade, um trabalho aquém da expectativa da população que elege seus representantes justamente para isso. Esperamos dias melhores, que as coisas aconteçam, que a administração pública seja uma administração eficiente”, ressaltou Jaime.

A cerimônia de posse foi marcada pelo momento de juramento dos candidatos selecionados, que reafirmaram o compromisso em alcançar bons resultados na aprendizagem, promovendo a harmonia e a boa relação entre a família e a escola.

“Para o município é gratificante, porque é pela primeira vez que está acontecendo a escolha dos nossos gestores escolares através do seletivo. A educação só tem a ganhar, porque no decorrer desse processo eles foram ganhando mais conhecimento, adquirindo esses conhecimentos para que se possam desenvolver um trabalho com qualidade na educação do município de Óbidos”, disse a secretária de Educação, Maria Zilda Bentes.

Entre as candidatas selecionadas, estava Rosa Marinho, que ao receber a portaria de nomeação, lembrou das dificuldades enfrentadas para estudar, quando ainda trabalhava como empregada doméstica.

“Foi nessa época que recebi os primeiros incentivos, sempre me diziam que era para eu estudar, não foi fácil. Se alguém pensar que é fácil, não é. Esse momento marca mais uma conquista nesse processo, e vou me dedicar ao máximo para atender bem a toda a nossa comunidade da Escola Nossa Senhora de Nazaré”, comemorou a recém-empossada diretora.

A Rede municipal de ensino se prepara agora para o início das atividades do ano letivo de 2025, programado para o dia 10 de fevereiro, com a recepção dos alunos nas escolas.

Galeria de Fotos...



FONTE: Comunicação/PMO - Por: Ana Paula Silva e Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos/