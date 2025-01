Hospital Menino Jesus de Oriximiná qualifica atendimentos com adoção do Arco Cirúrgico

Tecnologia permite visualizar estruturas internas do corpo instantaneamente, e garante maior precisão em procedimentos cirúrgicos.

O Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ) moderniza a assistência com a adoção de novas tecnologias. Na terça-feira (14), a unidade passou a contar com o Arco Cirúrgico, equipamento que possibilita a visualização em tempo real das estruturas internas do paciente durante as cirurgias e procedimentos realizados na unidade, referência em média e alta complexidade na região.

De acordo com o médico ortopedista Sanderson Raiol, o Arco Cirúrgico será fundamental para o tratamento de fraturas complexas, como as do fêmur e da tíbia. "O Arco Cirúrgico é um instrumento essencial para o tratamento cirúrgico da ortopedia. Com ele, conseguimos resolver a maioria dos procedimentos de alta complexidade. Para os usuários do SUS, será um avanço significativo, permitindo tratar fraturas complexas de forma mais eficiente", destacou.

O impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes também foi ressaltado pelo ortopedista. "Com o Arco Cirúrgico, podemos melhorar a qualidade de vida dos pacientes, oferecendo respostas mais rápidas e eficazes para a recuperação desses pacientes", acrescentou o médico.

O diretor-geral do hospital, Rogério Araújo, afirmou que o Arco Cirúrgico, o Governo do Pará cumpre mais uma etapa da implantação dos serviços no hospital, beneficiando Oriximiná e região. "A chegada do Arco Cirúrgico terá um resultado muito importante no diagnóstico e tratamento dos pacientes. A população ganha um serviço mais eficiente e humanizado", afirmou.

Com 26 leitos de enfermaria e UTI, além de 24 leitos de pronto atendimento, o Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus é referência em atendimentos de média e alta complexidade. A unidade está equipada para realizar exames laboratoriais e de imagem e oferece atendimento em sete especialidades médicas: anestesiologia, clínica geral, cirurgia geral e ginecológica, ortopedia, traumatologia e medicina intensiva.

O hospital conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de assistência social, enfermagem, fisioterapia e psicologia, que atua com uma abordagem integral e humanizada, priorizando o bem-estar dos pacientes.

FONTE: Agência Pará