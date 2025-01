Mais de 370 mil pessoas poderão participar do novo Pé-de-Meia Professores

Ao todo, 371.560 participantes do ENEM 2024 alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos e estão aptos a integrar o novo Pé-de-Meia Licenciaturas — apoio financeiro que visa fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão de licenciaturas por estudantes com alto desempenho no exame.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), disponibilizará 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas em 2025. Os interessados já podem se inscrever nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que conta com a oferta de 68 mil cursos de licenciatura. As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e vão até 21 de janeiro.

No Pé-de-Meia Licenciaturas, o participante recebe mensalmente R$ 1.050 durante o período regular de integralização do curso. Desse total, o estudante pode sacar R$ 700. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

Para concorrer à bolsa, o participante deve ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e se matricular em um curso presencial de licenciatura.

