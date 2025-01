Equipe da Base Fluvial Integrada Candiru apreende carga sem nota fiscal

Pneus e outras peças automobilísticas estavam sendo transportados de Manaus com destino a Santarém de forma irregular.

As Bases Fluviais Integradas no Pará continuam apresentando resultados expressivos no combate à criminalidade. Na última sexta-feira (17), agentes da Base "Candiru", instalada no estreito do Rio Amazonas, município de Óbidos, oeste do Estado, apreenderam uma carga de produtos automobilísticos sem nota fiscal. A apreensão ocorreu durante abordagem de rotina, realizada pelas equipes do Grupamento Fluvial (GFlu), com reforço das polícias Militar e Civil.

Ao vistoriar o ferry boat "Flor da Terra", que fazia o trajeto ente Manaus (capital do Amazonas) e Santarém (oeste do Pará), a equipe policial encontrou no interior de dois ônibus transportados pela embarcação grande quantidade de pneus e outras peças automobilísticas sem as devidas notas fiscais.

Um servidor da Receita Federal foi acionado para os procedimentos legais. A carga foi lacrada pelo fiscal, enquanto o responsável pela embarcação foi orientado a permanecer em Óbidos para posterior conferência do material.

A ação reforça o trabalho voltado à segurança de quem utiliza os rios no Pará, frisou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado. "A integração entre as forças de segurança, aliada à tecnologia moderna, garante uma atuação mais eficaz no combate à criminalidade fluvial, protegendo nossas comunidades e assegurando a navegação segura em nossos rios. Continuaremos investindo e aprimorando nosso sistema para garantir a segurança e o desenvolvimento sustentável de nossas vias fluviais", ressaltou.

FONTE: Agência Pará