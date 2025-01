ÓBIDOS: Restaurante Saudosa Maloca comemora um ano com festa

Neste domingo, 19 de janeiro de 2025, o Restaurante Saudosa Maloca celebrou um ano de sua nova administração, trazendo uma grande festa que reuniu os obidenses em um clima de alegria e nostalgia. Localizado na Rua Correa Pinto, próximo ao Mercado Municipal, o restaurante tem se consolidado como um ponto de encontro marcante na vida social de Óbidos.

Sob a gestão do casal Divaldo e Isaura Canto Martins, o espaço passou por importantes melhorias. O ambiente foi ampliado, garantindo maior conforto aos clientes, enquanto a cozinha foi modernizada e o cardápio renovado, destacando iguarias regionais e um bar diversificado. A festa, com direito a bolo de aniversário, contou com música ao vivo, comandada por Noelson, Nilda Brandão e Fernanda Jeniffer que embalou a tarde e a noite, e os frequentadores aproveitaram cada momento, deliciando-se com a culinária local e a hospitalidade característica do restaurante.

Divaldo e Isaura na hora do Parabéns

O evento ocorre em um momento especial para Óbidos, às vésperas do Carnapauxis, posicionando a Saudosa Maloca como uma excelente opção para quem busca boa gastronomia e diversão. Mais do que um restaurante, o espaço é um símbolo de encontros e celebrações, mantendo viva a essência da convivência obidense.

A Saudosa Maloca reafirma seu compromisso em oferecer experiências inesquecíveis, conquistando cada vez mais espaço no coração da comunidade.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade