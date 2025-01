ÓBIDOS: Secretaria da Mulher promove Oficina de Confecção de Adereços Carnavalescos

A Secretaria da Mulher de Óbidos entrou no ritmo do carnaval e tem como principal destaque a geração de renda por meio da capacitação. Com a chegada da temporada do Carnapauxis, a pasta está realizando uma oficina de confecção de adereços carnavalescos, capacitando 30 mulheres para aproveitar as oportunidades econômicas da festa.

Divididas em turmas de 15 alunas, as participantes estão aprendendo técnicas para criar adereços que podem ser comercializados durante o período carnavalesco. Segundo a secretária Cristiane Souza, a iniciativa tem como objetivo proporcionar conhecimento e autonomia financeira às mulheres.

A iniciativa reflete o compromisso da Secretaria da Mulher com o empoderamento feminino e o estímulo ao empreendedorismo local, mostrando como a cultura e a economia podem caminhar juntas, especialmente em um evento de grande tradição como o Carnapauxis.

Sobre o Carnapauxis

O Carnapauxis é a maior festa popular de Óbidos, reconhecida por sua energia vibrante, blocos criativos e forte apelo cultural, atraindo moradores e turistas de várias regiões, que este ano acontecerá de 26 de fevereiro a 04 de março.

