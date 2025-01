Defesa Civil de Óbidos em alerta após chuvas intensas e aumento no nível do Rio Amazonas

ÓBIDOS – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Óbidos (COMUPDC) divulgou nesta quarta-feira, 22, um novo boletim atualizado sobre a cheia no município e as condições climáticas recentes. O nível do Rio Amazonas alcançou 3,50 metros, marcando um aumento de 64 cm em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, os dados pluviométricos apontam que, somente nas últimas 24 horas, foram registrados impressionantes 90,6 mm de chuva em Óbidos. Essa precipitação significativa gerou um estado de alerta na região, com impactos nas áreas mais vulneráveis do município.

Diante da situação, a Defesa Civil tem intensificado as ações emergenciais, especialmente nas localidades mais atingidas, prestando socorro às famílias e promovendo a segurança da população. O trabalho conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura, que está mobilizada para mitigar os danos causados pelas fortes chuvas.

Atenção e precaução

A Defesa Civil reforça o pedido para que a população fique atenta a sinais de risco, como deslizamentos de terras, erosões e alagamentos. Em caso de emergências, é fundamental acionar o órgão para obter auxílio.

As autoridades seguem monitorando as condições do rio e as previsões climáticas para adotar medidas preventivas e assegurar o bem-estar dos moradores.

