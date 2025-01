Em Óbidos, foi inaugurado purificadores de água comunitários para moradores da cidade e da área de várzea

A Prefeitura de Óbidos realizou nesta sexta-feira (24) a entrega de três purificadores de água comunitários, um investimento inédito que garante à população acesso gratuito a água purificada 24 horas por dia. A cerimônia, que contou com a presença do prefeito Jaime Silva, do vice-prefeito Jalico Aquino e representantes da sociedade local, marca um passo importante na promoção da saúde e qualidade de vida na região.

Os equipamentos foram instalados estrategicamente no Terminal Hidroviário, no Centro Comercial, e na Escola Municipal Frei Edmundo Bonkoski, no bairro São Francisco. Duas unidades atendem diretamente os moradores da área de várzea, que enfrentam dificuldades de acesso a água potável e, muitas vezes, recorrem ao consumo de água do rio, propensa a contaminações. O terceiro purificador foi alocado no bairro São Francisco, uma das áreas mais populosas da cidade, onde vivem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social.

Prefeito Jaime Silva Durante a Inauguração do Purificador

"Estamos promovendo uma política pública que impacta diretamente a vida dos moradores da várzea e da cidade. Essas ações ajudam a prevenir doenças como diarreia, giardíase e verminose, que acometem especialmente quem não tem acesso a água tratada", destacou o prefeito Jaime Silva.

Tecnologia de ponta e impacto social

Os purificadores, fornecidos pela empresa Purificatta em sistema de comodato, utilizam tecnologia americana com seis estágios de purificação, incluindo osmose reversa e lâmpadas ultravioleta, capazes de eliminar 98% das impurezas, bactérias e vírus. Certificados pelo Inmetro, os equipamentos possuem a mais alta eficiência no tratamento de água, rendendo de 1.500 a 2.000 abastecimentos diários em recipientes de 5 a 20 litros.

"Esses purificadores garantem o mais alto nível de purificação de água disponível no mundo", explicou Gabriel Galvão, representante da Purificatta.

Para atender à demanda, servidores municipais estarão nos pontos de distribuição auxiliando os moradores no abastecimento. A Prefeitura também planeja ampliar o projeto, com a instalação de novos equipamentos em comunidades rurais e outros bairros da cidade.

"Queremos monitorar o impacto econômico e na saúde da população para expandir os pontos de captação. É um investimento que trará grandes resultados e proporcionará mais qualidade de vida aos obidenses", concluiu o prefeito Jaime Silva.

Com essa iniciativa, Óbidos dá um importante passo na promoção de saúde pública e acesso à água potável, especialmente para populações mais vulneráveis.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7636-em-obidos-foi-inaugurado-purificadores-de-agua-comunitarios-para-moradores-da-cidade-e-da-area-de-varzea#sigProId861d77ca7a View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Ascom/PMO