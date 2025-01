Liga Desportiva Obidense celebra 70 anos com planejamento para o Campeonato 2025

Nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, a Liga Desportiva Obidense (LDO) comemorou seus 70 anos de fundação com um evento especial realizado na Sala de Reuniões “Felinto Bentes Marinho”, na sede da entidade, localizada na Rua Justo Chermont, próxima à Praça da Cultura. Fundada em 24 de janeiro de 1955, a LDO é um marco no esporte obidense.

Durante a celebração, o presidente da Liga, Ivaldo Canto Ferreira, fez um relato sobre sua gestão e apresentou a prestação de contas do ano de 2024, destacando que a entidade encerra o período com um saldo positivo de 13 mil reais. Ele também anunciou projetos futuros em parceria com a Prefeitura Municipal de Óbidos, representada pelo vice-prefeito e secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino.

Ivaldo Ferreira e Jalico Aquino

Entre os destaques da LDO está a realização do tradicional Campeonato Obidense, que é chancelado pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A competição contará com a participação de oito clubes filiados e terá início no dia 12 de abril com o torneio inaugural.

Jalico Aquino, presente no evento, agradeceu aos presidentes dos clubes e reforçou o compromisso da prefeitura em apoiar o campeonato. Ele prometeu melhorias na infraestrutura esportiva, incluindo a iluminação para jogos noturnos e a manutenção do gramado do estádio. O secretário também assegurou que os campos dos clubes filiados receberão atenção especial, garantindo melhores condições para suas atividades.

Com a parceria entre a Liga e a Prefeitura, a expectativa é que o Campeonato Obidense de 2025 seja um sucesso, fortalecendo ainda mais o esporte na cidade. O evento comemorativo encerrou com mensagens de motivação e desejo de sucesso a todos os clubes participantes.

Galeria de Fotos....











www.obidos.net.br - Informações e Fotos de Adilson Moraes