Secretaria da Mulher promove encontro com representantes da bancada feminina na Câmara Municipal de Óbidos

O debate sobre o papel da mulher na política e a importância do alinhamento com pautas de interesse do público feminino, estiveram entre os assuntos discutidos na reunião.

A Secretaria Municipal da Mulher (Semm) promoveu nesta segunda-feira (27) um encontro com as vereadoras eleitas no pleito municipal de 2024, para a troca de experiências que permitam um amplo diálogo com as parlamentares sobre o entendimento do papel da mulher vereadora, qual a expectativa de apoio ao mandato, e sobre o que esperam do órgão municipal e do Ministério das Mulheres para a construção conjunta de polícias públicas voltadas para as mulheres.

Das quatro parlamentares eleitas no ano passado, participaram do encontro a vereadora Lilene Viana (PSD) e Clara Barbosa (MDB), ambas eleitas para a primeira legislatura.

O momento de apresentação das atividades desenvolvidas e de como é a atuação da Secretaria da Mulher foi coordenado pela titular da pasta, Cristiane Souza, que está à frente do órgão desde o início dos atendimentos em 28 de março de 2024.

“O Ministério das Mulheres, desde o ano passado da campanha eleitoral, propôs que as secretarias municipais se engajassem para eleger mulheres. Então a meta do Ministério das Mulheres era no município em que não tinham vereadoras, se fizessem pelo menos duas vereadores. Óbidos superou essa meta, nós tivemos quatro vereadoras eleitas, e agora o próximo passo de orientação do Ministério das Mulheres é chamar essas vereadoras, antes que comecem as sessões legislativas, para verificar qual é o grau de entendimento sobre o papel da mulher vereadora, qual é a expectativa delas de apoio ao mandato, o que eles esperam da Semm e do Ministério das Mulheres, e também qual é a visão que elas têm em relação a desenvolver projetos de lei que venham beneficiar as nossas mulheres do município”, explicou a secretária.

Desde 2016 o Câmara Municipal de Óbidos não contava com mulheres no plenário da casa, por isso a Secretaria Municipal da Mulher quer auxiliar no alinhamento das atividades das vereadoras, com a realidade das mulheres obidenses, já que a Semm tem atuado no sentido de fazer um amplo diagnóstico social e econômico das mulheres em todo o território do município.

A vereadora Lilene Viana parabenizou a iniciativa, que segundo a parlamentar, fortalece o papel das mulheres no Poder Legislativo.

“Esta iniciativa é muito importante. No próximo dia três de fevereiro, na próxima segunda-feira, nós estaremos na nossa primeira sessão e antecipadamente a gente já senta para discutir um pouco desse fortalecimento para as políticas públicas e das possibilidades de construir projetos voltados para a mulher”, destacou Lilene.

Clara Barbosa, a vereadora mais jovem eleita para a Câmara de Vereadores de Óbidos, lembrou dos obstáculos que as mulheres ainda enfrentam na sociedade, e destacou a necessidade da articulação das vereadoras mulheres para quebrar esses paradigmas.

“Nós queremos hoje mostrar que a mulher tem toda a capacidade e que pode, sim, influenciar nas decisões, principalmente na política. Essa iniciativa da Secretaria da Mulher de nos chamar, enquanto vereadoras, para discutir projetos, ou seja, políticas públicas para as mulheres é muito importante, porque temos Legislativo e Executivo atuando juntos pelo desenvolvimento da nossa sociedade, em especial das nossas mulheres”, ressaltou Clara.

No encontro, as vereadoras manifestaram interesse pela implementação de uma ouvidoria e procuradoria na Câmara Municipal, especializadas para mulheres. Outra pauta que teve comum interesse das parlamentares é a apresentação de um projeto de lei tornando obrigatório a capacitação de servidores públicos sobre o que é e como evitar a importunação sexual e a violência doméstica.

A Seem se comprometeu em acompanhar e apoiar as pautas, que serão construídas por meio de diálogo permanente entre as vereadoras e o órgão municipal.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Odirlei Santos