Pré Carnapauxis 2025: Segunda-feira é sinônimo de diversão com o Bloco Pai da Pinga

Óbidos, 27 de janeiro de 2025 – A segunda-feira, 27 de janeiro, foi marcada por muita animação e folia nas ruas de Óbidos, com o tradicional desfile do Bloco Pai da Pinga, um dos destaques do Pré Carnapauxis 2025. Centenas de foliões se reuniram para acompanhar o arrastão, que mais uma vez confirmou sua fama de levar alegria e irreverência ao público.

A concentração do bloco ocorreu em frente ao Bar do "Cachorrão", no Bairro de Santa Terezinha, ponto de partida para um percurso repleto de música, dança e cores pelas principais ruas da cidade. O Bloco Pai da Pinga, conhecido por sua energia contagiante, arrastou uma multidão de participantes, que celebraram a tradição carnavalesca com entusiasmo.

Video do Bloco Próximo a Praça do Ó....

O desfile foi encerrado na Praça de Santa Terezinha, onde a festa continuou com muita animação e confraternização entre os foliões. O evento reforçou o compromisso do Bloco Pai da Pinga em proporcionar momentos únicos e inesquecíveis, consolidando sua posição como um dos blocos mais queridos do Pré Carnapauxis.

O Pré Carnapauxis 2025 segue a todo vapor, e a programação promete ainda mais emoções. No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, será a vez do Bloco Águia Negra tomar as ruas de Óbidos. Já na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Bloco Pai da Pinga retorna com tudo, prometendo levar ainda mais alegria e descontração para os foliões.

Não perca as próximas atrações do Pré Carnapauxis 2025 e participe dessa grande festa que já é tradição em Óbidos!

