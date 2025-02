ÓBIDOS: Semdes recebe produtos do Programa de Aquisição de Alimentos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Óbidos recebeu, nesta terça-feira (3), mais uma remessa de alimentos frescos e de qualidade por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa, que conta com parceria entre o Governo Federal e as prefeituras, tem como objetivo garantir segurança alimentar e nutricional para famílias em situação de vulnerabilidade, além de fortalecer a agricultura familiar.

Os alimentos entregues à SEMDES são provenientes de agricultores familiares quilombolas de Óbidos, garantindo não apenas uma alimentação saudável para quem mais precisa, mas também incentivando a produção e a comercialização desses produtores locais. O PAA realiza a compra direta dos produtos da agricultura familiar e os destina a instituições da rede socioassistencial, escolas públicas e unidades de saúde.



Com essa ação, o governo reforça o compromisso com o desenvolvimento rural e a segurança alimentar, promovendo inclusão econômica e social. O fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção sustentável são passos essenciais para garantir uma alimentação digna e acessível à população em situação de insegurança alimentar.

O Programa de Aquisição de Alimentos segue sendo um instrumento essencial na construção de um futuro mais justo, onde a produção sustentável e o compromisso social caminham juntos para melhorar a qualidade de vida das comunidades atendidas.

