Estado conclui construção da sede do primeiro quartel da PM em Óbidos

Espaço tem 350 metros² de área, recebe limpeza e mobília para ser entregue para segurança pública de mais de 65 mil pessoas na região do Baixo Amazonas.

O Governo do Pará concluiu as obras do quartel da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar, no distrito de Óbidos, no Baixo Amazonas. O quartel é o primeiro endereço fixo para militares na cidade e representa o esforço da gestão estadual de fortalecer a atuação da Corporação. Agora a obra vai entrar na fase de limpeza e mobília, mas já enche de orgulho o tenente coronel Deyvid Samaroni, responsável pelo Comando de Policiamento Regional I (CPRI).

“No ano de 2017, a Polícia Militar era sediada em uma pequena sala, em um prédio cedido pela Cosanpa, e, desde esse período, a gente não tinha um prédio fixo que servisse de referência para a sociedade obidense. Mas a partir de 2019, com a gestão Helder, se iniciou uma nova história da PM dentro de Óbidos e agora essa obra vai trazer outra visão da Polícia Militar no município”, lembra o coronel Samaroni.

Ele também destaca a sensação de alegria em visitar o espaço, pontuando que a entrega do quartel é um salto de qualidade nas instalações da Corporação. “É gratificante ter um local digno, onde o policial possa exercer a sua função, ter dignidade para prestar um serviço de qualidade para a população. Nós estávamos em uma residência alugada há dois anos e em breve estaremos neste belíssimo espaço, que também vai servir para a formação de novos militares e assim, garantir a evolução da PM em Óbidos, conclui o cel. Samaroni.

O 2 º sargento da PM, Antônio de Araújo, saiu de Santarém, há 20 anos, para atuar no policiamento em Óbidos e se diz satisfeito com a valorização da Corporação pelo governo do Pará. “As nossas condições de trabalho eram muito precárias e, para mim, foi difícil começar o trabalho aqui, porque não tínhamos nem local onde ficar. A gente precisava mudar de prédio constantemente, mas sei que quando a obra for entregue, tudo vai melhorar”, avalia.

População aguarda com expectativa

A aposentada de 82 anos, Maria José Soares, mora ao lado do prédio onde será instalado o quartel da 29ª Companhia da PM. Ela conta que esse era o sonho dela há mais de 20 anos e não vê a hora de receber os vizinhos da segurança pública.

“Eu estou feliz, muito feliz mesmo. É um sonho realizado, a gente pedia muito, porque a delegacia fica lá para o centro da cidade e quando surgiu isso aqui, agradeci a Deus. Desejo que eles sejam bem-vindos e que façam um bom trabalho na nossa comunidade e a gente está feliz com isso”, disse Maria José

A professora Anilva Soares destaca que a chegada do quartel dá orgulho a quem mora no bairro Santa Terezinha, pois os moradores se sentiam vulneráveis à ação de criminosos.

“Óbidos merecia ter um espaço para a PM e a gente fica feliz por saber que vai ser pertinho de casa, me sinto mais segura e agora a gente tem certeza de que daqui eles não saem mais, porque agora tem uma casa para eles. A PM veio pra ficar”, comemora a educadora.

Experiente na área da construção civil, Joel Gomes da Silva é o encarregado da obra e está satisfeito com a conclusão da construção.

“Eu tenho certeza de que esse quartel era um sonho para a população local. Começamos a obra do zero, demolindo o prédio antigo para fazer um espaço novo e bem estruturado. A obra se encerra com o nosso sentimento de que demos o nosso melhor para realizar o sonho do povo obidense e eu fico feliz por participar desse momento, com a obra finalizada”, disse emocionado.

Nova estrutura da 29ª Companhia Independente da PM

O quartel fica na rua Antônio de Brito de Souza, tem 350 metros² de área construída e um terreno de 1.577 metros² e foi doação da Prefeitura Municipal para o Estado. A obra teve um investimento de R$ 1.629.558,64, do orçamento geral do Estado.

O quartel tem quatro salas para expediente administrativo, sala do comandante e subcomandante, alojamento masculino e feminino com banheiro, copa cozinha, área de alimentação e auditório para 40 pessoas.

A iniciativa do governo estadual vai beneficiar diretamente a população dos municípios de Óbidos e Curuá e está integrada ao combate à criminalidade em todas as regiões do Estado. A construção da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar vai beneficiar mais de 65 mil habitantes, na região do Baixo Amazonas.

