Inscrições abertas para o processo seletivo do FIES 2025; veja como participar

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) do primeiro semestre de 2025 estão abertas e os candidatos interessados devem se atentar às datas e aos requisitos para garantir a participação no processo seletivo. O programa é um recurso fundamental para estudantes que desejam construir uma carreira sólida e alcançar seus objetivos educacionais.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), mais de 112 mil vagas são ofertadas em dois processos seletivos para cursos com início no primeiro e no segundo semestres de 2025. A analista de Programas Estudantis da UNAMA Santarém, Janaina Brito, compartilha orientações valiosas e informações atualizadas sobre o programa de financiamento.

Atenção ao calendário

As inscrições para o FIES 2025 iniciaram nesta terça-feira (4) e seguem até a sexta-feira (7). Janaina destaca que os candidatos pré-selecionados serão anunciados em 18 de fevereiro e terão de 19 a 21 do mesmo mês para complementar e confirmar suas inscrições.

“Para aqueles que ficarem na lista de espera, a pré-seleção ocorre de 25 de fevereiro a 9 de abril de 2025, com a necessidade de complementação da inscrição em até três dias úteis após a pré-seleção. É um cronograma rigoroso e os candidatos precisam ficar atentos”, pontua.

Critérios de elegibilidade

Para se inscrever no FIES, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com uma média aritmética de, no mínimo, 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. “Além disso, a renda familiar bruta mensal per capita deve ser de até três salários-mínimos”, lembra a analista.

Novidades para 2025

Janaina destaca que, neste ano, o FIES reservou 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

“Esses candidatos poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela Instituição de Ensino Superior (IES). Para 2025, as áreas prioritárias são Engenharias, Ciências Físicas e Computação e TIC (50%), Educação (35%) e Saúde (15%)”, explica.

Mudanças nas condições de financiamento

De acordo com a analista, o Novo FIES introduziu algumas mudanças significativas, como a aplicação de juros zero para estudantes com renda bruta familiar per capita de até três salários-mínimos.

“Além disso, também foram incluídos o início da amortização do financiamento após a conclusão do curso, o pagamento de coparticipação pelo estudante e a atuação da CAIXA como Agente Financeiro e Operador dos contratos”, pontua.

Documentação necessária

Os candidatos devem se preparar antecipadamente reunindo os documentos necessários, que podem ser consultados no checklist disponibilizado na Central de Relacionamento com o Aluno (CRA) da UNAMA Santarém, por exemplo, ou no site do Acesso Único.

Erros comuns e como evitá-los

Janaina alerta que um dos erros mais comuns é não inserir corretamente todos os componentes do grupo familiar na inscrição.

“Para evitar problemas, é fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital disponível no site do programa e, em caso de dúvidas, busquem informações na Instituição de Ensino Superior (IES)".

Passei e agora?

Após a pré-seleção, os candidatos devem inserir todas as informações da inscrição, imprimir o Comprovante de Complementação e comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da IES com os documentos necessários.

"Após a aprovação pela CPSA, os candidatos devem formalizar a contratação do financiamento junto ao agente financeiro e, posteriormente, efetivar a matrícula na IES", explica a analista.

Processo de inscrição

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único do MEC (https://acessounico.mec.gov.br/fies). Os candidatos devem seguir todas as orientações no site.

Por Henrique Brito