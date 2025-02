Alunas do CIABA visitam instalações da MRN e conhecem operações da empresa

Parceria entre instituições proporciona imersão em logística de transporte de bauxita e desenvolve a segurança da navegação.

A Mineração Rio do Norte (MRN) recebeu, na última semana, a visita de praticantes a oficiais de náutica e máquinas do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), escola da Marinha do Brasil. A iniciativa, fruto da parceria entre as duas instituições, proporcionou aos futuros oficiais uma imersão nas atividades da empresa, oportunizando conhecimentos sobre a logística de transporte de bauxita na Amazônia.

A programação da visita foi elaborada para oferecer aos participantes uma visão abrangente do fluxo sustentável da MRN. As praticantes Agatha Reis e Gabrielle Silva foram selecionadas para conhecer a mina de bauxita, acompanhando de perto o processo de extração do minério, beneficiamento, ferrovia, secagem, reflorestamento e operação do porto da empresa, aprendendo mais sobre os processos da mineração de bauxita além do processo portuário, incluindo as tecnologias utilizadas para garantir a segurança e a eficiência operacional.

Para as praticantes, a visita foi uma oportunidade de aprendizado e contato com a realidade da indústria mineral. "Foi uma experiência incrível. Vim para cá sem saber a dimensão da mineração no Pará e me deslumbrei com o tamanho da operação. A engenharia é incrível e com muita tecnologia. É admirável ver como os projetos se encaixam e essa experiência foi muito construtiva para a parte profissional porque, como mercante, às vezes a gente não tem conhecimento de como é o mercado da mineração”, comentou Gabrielle da Silva, praticante de náutica formada pelo CIABA.

Já a praticante oficial Agatha Reis destacou a chance de conhecer de perto as atividades da empresa, o que pode ser útil para sua atividade profissional. “Conseguimos entender mais sobre um assunto que não temos tanto contato na escola, mas que é muito importante. A MRN é uma empresa grande e complexa, e essa experiência ampliou nossa visão de mundo. Agora, consigo ter noção do material com que vamos trabalhar e podemos embarcar”, afirmou.

Parceria estratégica

A visita dos praticantes do CIABA reforça a parceria entre a MRN e a Marinha do Brasil. Uma colaboração que envolve diversas áreas, como a formação de profissionais e a segurança da navegação.

“Foi um prazer receber as alunas do CIABA, e essa é uma parceria que mantemos há alguns anos, sendo de suma importância para interagir com os futuros navegantes e apresentar o funcionamento de uma mineradora e de um terminal. Elas passaram uma semana conosco, adquirindo conhecimento sobre nossas operações, e esperamos continuar com essa parceria ao longo dos anos”, detalhou o gerente técnico do Terminal de Porto Trombetas, José Américo de Azevedo.

FONTE: Comunicação/MRN