PSR UFOPA 2025: Manifestação de interesse à 2ª Chamada encerra dia 28 de fevereiro

Já está disponível o acesso ao link para manifestação de interesse para a 2ª chamada do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Os candidatos não classificados na primeira chamada do PSR 2025 que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes devem manifestar o interesse de participar da segunda convocação no endereço eletrônico https://psr2025.ufopa.edu.br/ até o dia 28 de fevereiro.

A manifestação de interesse não garante vaga na Ufopa, porém os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão automaticamente o direito de concorrer às vagas remanescentes.

Confira:

Fonte: Comunicação/Ufopa