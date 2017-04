Escola José Veríssimo comemora 195 anos de existência

O educandário foi a primeira escola pública de Óbidos. Comunidade escolar reuniu para celebrar a data com uma vasta programação.

A semana iniciou de forma diferente para os alunos, professores e demais funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental José Veríssimo, localizada no centro de Óbidos, oeste do Pará. A segunda-feira (10), foi dedicada ao evento que marcou o aniversário de 195 anos de existência do educandário.

Segundo os registros históricos, a escola foi a primeira instituição de ensino pública criada em 1822 no município obidense, com o nome de Grupo Escolar de Óbidos. Durante 129 anos funcionou sem prédio próprio. Entre as várias mudanças de endereço a escola passou pelo prédio onde hoje é a sede da Diocese de Óbidos.

Em 8 de abril de 1952 foi inaugurado o prédio onde atualmente funciona a escola, construído com recursos próprios do município, oportunidade em que foi batizado de Grupo Escolar José Veríssimo, em homenagem ao ilustre obidense José Veríssimo Dias de Matos, escritor, jornalista, professor, historiador, novelista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.



O evento iniciou com o abraço simbólico do prédio da escola. Em seguida os alunos realizaram uma série de apresentações que narraram a história de José Veríssimo, além de integrar os trabalhos da exposição do Circuito de Amostra e Atividades desenvolvidas ao longo dos anos com os alunos. “É um momento muito importante em que não podemos deixar de ressaltar a grande figura de nosso patrono José Veríssimo, além de ser a oportunidade de socializarmos com os pais dos alunos e a comunidade em geral, os trabalhos que são desenvolvidos aqui. Por isso estamos fazendo esta grande festa que é merecida pela importância da instituição José Veríssimo para Óbidos”, disse a diretora do educandário, Albina Viana de Miranda.

A professora aposentada Madilte Bello, que dedicou 35 anos da sua vida profissional à escola, fez questão de participar do evento, que segundo ela, é fundamental para manter vivo o legado e a história da do educandário para as novas gerações. “Quando eu vejo as crianças envolvidas nas apresentações a nossa esperança cresce cada vez mais. As crianças do ensino fundamental que estão iniciando a sua carreira escolar já estão tendo a oportunidade de aprender sobre a história da escola, ou seja, há uma preocupação para se passar o legado que aqui foi construído. Isso é muito gratificante”, afirmou.

A pequena aluna Yasmim Santos, estava empolgada com as diversas apresentações realizadas ao longo da manhã, para a aluna do fundamental menor, a festa estava muito bonita. “É uma coisa de muita felicidade, mais um ano de aniversário da nossa escola e devemos comemorar com muita felicidade amor e carinho a nossa escola querida”, falou.

A programação encerrou no final da manhã de segunda-feira com o canto de parabéns que foi acompanhado por toda a comunidade escolar que participou do evento.

Ascom/PMO - Por: Érique Figueirêdo – Fotos: Odirlei Santos

