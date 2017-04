Alunos da Escola São Francisco encenam a Via Sacra

Durante a Semana Santa aconteceram várias encenações da Via Sacra em Óbidos, algumas com mais de 20 anos de tradição. Nesta segunda-feira, dia 17, registramos a encenação da Via Sacra feita por alunos da Escola São Francisco, que se empenharam ao máximo para atuarem na apresentação, onde reuniu toda comunidade escolar.

Antes da apresentação houve um ato ecumênico na quadra da Escola, da qual os alunos e servidores da escola participaram. Veja as imagens:

Fotos de Vander N Andrade

