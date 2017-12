Acadêmicos da Ufopa do curso de Pedagogia defenderam seus TCCs

Aconteceu na quarta-feira, dia 13 de dezembro, na Ufopa - Campus de Óbidos, a defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC dos acadêmicos de Pedagogia. Foram 22 acadêmicos que realizaram as suas apresentações, as quais iniciaram as 14:30h indo até as 18:00h. Durante o evento esteve presente o novo Reitor eleito da Ufopa, Prof. Hugo Alex Diniz.

Alguns dos temas abordados foram: “A função do Coordenador Pedagógico na educação básica”, “Educação não Formal: Pedagogia da pastoral da criança pela garantia do bem-estar das crianças na comunidade Arapucu, em Óbidos”; “Escola e Família: Uma aproximação necessária para o processo do ensino e aprendizagem”; “Tecnologia Assistiva: Uma aliada no atendimento educacional especializado para auxiliar os alunos com deficiência na resolução de suas tarefas funcionais”; “Jogos didático na perspectiva do Pinac e sua contribuição no processo de alfabetização no I Ciclo do Ensino Fundamental”, entre outros temas.

O TCC é parte integrante da atividade curricular de muitos cursos de graduação, articulado ao próprio conteúdo do curso, em que o aluno formula um projeto e passa a desenvolvê-lo cumprindo um cronograma nele estabelecido de comum acordo com seu orientador. Pode ser um trabalho teórico, documental ou de campo. Também chamado de monografia, por sua natureza única e específica.

Portanto, destacamos a dedicação e empenho dos formandos em realizar seus trabalhos de pesquisa, bem como a importância de cada um desses trabalhos para a sua carreira profissional, como também para os educandos obidenses, que ganham profissionais mais qualificados e conscientes da sua importância para a sociedade.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS…



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/1609-academicos-da-ufopa-do-curso-de-pedagogia-defenderam-seus-tccs#sigProId294a9f1392 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.