Escola Inglês de Souza, em Óbidos, comemora 50 anos

Aconteceu nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, no pátio da Escola Inglês de Souza, em Óbidos, uma solenidade de comemoração dos 50 anos de atividades da escola, onde estiveram presentes a diretora, Professora Carlea Barauna, professores, alunos, pais de alunos, o prefeito de Óbidos Chico Alfaia, e convidados.

A Diretora da Escola, Profa. Carlea, comentou sobre a solenidade e sobre a programação comemorativa aos 50 anos da Escola Inglês de Souza: “Este evento é a abertura das comemorações do 50 anos da Escola Inglês de Souza, onde houve uma celebração de ação de graças, por todos aqueles que fizeram a história da escola e também para que nos de força, sabedoria pra conduzir os nossos trabalhos para os anos futuros”, comentou a Diretora.

Segundo a Diretora, uma programação foi elaborada para toda esta semana, incluindo caminhada com todos os alunos pelas ruas do Bairro de Santa Terezinha, onde a escola funciona atualmente, haverá uma noite cultural, com a participação de vários convidados que serão homenageados.

Carlea lembrou também o centenário do patrono da escola, o escritor obidense Inglês de Souza, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que também será homenageado durante este ano de 2018.

HISTÓRICO DA ESCOLA MUNICIPAL “INGLÊS DE SOUZA”

A Escola Estadual de 1º grau “Inglês de Souza” foi inaugurada em 20 de fevereiro de 1968 com a denominação de Grupo Escolar “Inglês de Souza” na administração do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará tenente Coronel Alacid da Silva Nunes e Secretário de Educação e Cultura Professor Acy de Jesus Nunes de Barros Pereira.

Os primeiros funcionários e alunos foram transferidos para a Escola Paroquial Santa Terezinha, situado à rua João Pessoa nº. 1628. No lugar da escola foi construído o Clipe de Santa Terezinha e a rua hoje é conhecida por todos com o nome de Antônio Brito de Souza, principal do bairro. A escola funciona em prédio próprio, seu terreno é de forma retangular medindo 3.000m².

Anteriormente possuía 8 dependências, sendo 2 banheiros e 6 salas de aula, instalações elétricas e hidráulica.

No ano 1968, a escola passou a atender alunos de 1ª a 5ª série do curso primário. Nesse ano, por esse estabelecimento não ter uma diretora nomeada pelo Governador do Estado, respondia pela direção da escola a supervisora Maria Isa de Souza.

Em 1969, foi nomeada a professora Arluce Almeida do Amaral para exercer a função de diretora neste Estabelecimento de Ensino onde sua administração estendeu-se até o ano de 1983, quando a mesma solicitou aposentadoria e foi substituída pela Professora Maria José Pereira Soares, a qual dirigiu até 1984.

A partir daí vários diretores passaram pelo Inglês de Souza, cada um deixando a sua marca. Atualmente a diretora da Escola é a Professora Carlea Barauna.

