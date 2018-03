Escola Inglês de Souza completa 50 anos e homenageia colaboradores

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 02 de março, a solenidade de encerramento das comemorações alusivas aos dos 50 anos de atividades da Escola Inglês de Souza, em Óbidos. Durante a solenidade, a Direção da Escola, que tem a frente a Profa. Carlea Barauna, homenageou os ex-funcionários, alunos, ex-diretores, entre outros colaboradores, com placas de honra ao mérito, reconhecendo os serviços prestados à escola.

Durante o evento houve apresentação de um grupo de danças de carimbó, o Secretário de Cultura de Óbidos, Eduardo Dias, foi outra atração durantes a cerimônia, que se apresentou para aos presentes recebendo muitos aplausos.

Estiveram presentes na cerimônia a diretora da escola, Professora Carlea Barauna, técnicos, professores, alunos, pais de alunos, o prefeito de Óbidos Chico Alfaia, Secretários Municipais, entre outras autoridades e convidados.

Atualmente a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inglês de Souza, tem em seu quadro de alunos, aproximadamente 300 crianças matriculadas, divididas em dois turnos (manhã e tarde), entre a educação infantil e o ensino fundamental menor.

HISTÓRICO DA ESCOLA MUNICIPAL “INGLÊS DE SOUZA”

A Escola Estadual de 1º grau “Inglês de Souza” foi inaugurada em 20 de fevereiro de 1968 com a denominação de Grupo Escolar “Inglês de Souza” na administração do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará tenente Coronel Alacid da Silva Nunes e Secretário de Educação e Cultura Professor Acy de Jesus Nunes de Barros Pereira.

Os primeiros funcionários e alunos foram transferidos para a Escola Paroquial Santa Terezinha, situado à rua João Pessoa nº. 1628. No lugar da escola foi construído o Clipe de Santa Terezinha e a rua hoje é conhecida por todos com o nome de Antônio Brito de Souza, principal do bairro. A escola funciona em prédio próprio, seu terreno é de forma retangular medindo 3.000m².

Anteriormente possuía 8 dependências, sendo 2 banheiros e 6 salas de aula, instalações elétricas e hidráulica.

No ano 1968, a escola passou a atender alunos de 1ª a 5ª série do curso primário. Nesse ano, por esse estabelecimento não ter uma diretora nomeada pelo Governador do Estado, respondia pela direção da escola a supervisora Maria Isa de Souza.

Em 1969, foi nomeada a professora Arluce Almeida do Amaral para exercer a função de diretora neste Estabelecimento de Ensino onde sua administração estendeu-se até o ano de 1983, quando a mesma solicitou aposentadoria e foi substituída pela Professora Maria José Pereira Soares, a qual dirigiu até 1984.

A partir daí vários diretores passaram pelo Inglês de Souza, cada um deixando a sua marca. Atualmente a diretora da Escola é a Professora Carlea Barauna.

O Escritor Inglês de Souza

Nascido no município paraense de Óbidos, Herculano Marcos Inglês de Souza era filho do desembargador Marcos Antônio Rodrigues de Souza e de Henriqueta Amália de Góis Brito, membros de tradicionais famílias paraenses. Escritor, advogado, professor, jornalista e político brasileiro, tido como introdutor do naturalismo na literatura brasileira por meio do seu romance O Coronel Sangrado, publicado em Santos em 1877. Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 28.

Inglês, que escreveu inicialmente com o pseudônimo Luiz Dolzani, ganhou reconhecimento literário após a publicação da obra O Missionário, no ano de 1891. Em suas obras, é perceptível a influência de escritores europeus, tais como Eça de Queirós e Emile Zola.

Também teve notável carreira política, começando como militante do Partido Liberal em 1878. Tendo sido eleito deputado provincial (equivalente aos atuais deputados estaduais) pela província de São Paulo, foi nomeado Presidente das províncias de Sergipe e do Espírito Santo. Foi também convidado várias vezes para integrar o Supremo Tribunal Federal, porém nunca aceitou.

Pouco antes de falecer, em 6 de setembro de 1918, Inglês de Souza foi eleito deputado federal pelo seu estado natal, o Pará, nas eleições nacionais de março daquele mesmo ano.

