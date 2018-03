Alunos de Curuá visitam monumentos históricos de Óbidos

Estiveram visitando Óbidos, nesta sexta-feira, dia 16, 70 alunos do 3º ano da Escola Soraia Marques Shayb da cidade do município vizinho de Curuá, com objetivo de conhecer os monumentos histórico da cidade e realizar uma pesquisa sobre os canhões do Forte Pauxis e sua importância pra defender uma possível invasão a soberania nacional.

Além do Forte Pauxis, os alunos visitaram outros monumentos históricos de Óbidos e conheceram suas características singulares que mantém a história viva de um pedaço da amazônia, registrados nas características de seus prédios históricos que foram construídos no início do século XX, com destaque à Casa de Cultura - antigo Quartel de Óbidos, onde foi instalado o 4º Batalhão de Artilharia de Posição - Mercado Municipal, Prédios do centro comercial, entre outros

Os alunos estavam acompanhados pela professora de História, Geral Eliane Brito; Diretor da escola Valcir Lopes e pelo professor de Física, Jacleovane Batista Santos, acompanhados pela turismóloga Sra. Ilma.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/1798-alunos-de-curua-visitam-monumentos-historicos-de-obidos#sigProId95ac659496 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.