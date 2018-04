“Falando de Síndrome de Down” evento realizado na escola Manuel Valente do Couto

A Escola Manuel Valente do Couto, em Óbidos, promoveu nos dias 26 e 27 de março um evento “Falando de Síndrome de Down”, onde reuniu os alunos da escola, com objetivo de falar da data do dia 21 de março, “Dia Internacional do Síndrome de Down” e conscientizar os alunos sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down, na sociedade.

Entre as atividades propostas pela sala de recursos da Escola Manuel Valente do Couto teve: Fantoche, Palestra, Música, Vídeo e Filme.

A professora Clara Figueira, uma das organizadoras do evento, falou sobre a sua importância: “A importância do evento foi no sentido de Falar sobre Síndrome de Down com nossos pequenos, por quê a conscientização sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade deve acontecer desde cedo. É preciso dar visibilidade sobre o tema, reduzindo a origem do preconceito, que é a falta de informação correta”.

O que é síndrome de Down?

A síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais no par 21. Esta modificação genética afeta o desenvolvimento do indivíduo, determinando algumas características físicas e cognitivas. As pessoas com esta alteração devem praticar atividade física para seu bem-estar físico e emocional.

Estima-se que, a cada 700 nascimentos, 1 bebê tenha a condição. As chances aumentam à medida em que a mãe envelhece, sendo um dos maiores fatores de risco a gravidez acima dos 35 anos de idade. No Brasil, há cerca de 270 mil pessoas com síndrome de Down.

As pessoas com Síndrome de Down têm o direito de participar plena na sociedade como qualquer um. Portanto, as crianças poderão estudar na rede regular de ensino.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

