Escola José Veríssimo realiza evento em comemoração ao Dia do Livro Infantil

A escola José Veríssimo realizou durante todo dia desta quarta-feira, dia 18, um evento para comemorar o Dia do Livro Infantil, em que marca o nascimento de Monteiro Lobato.

Na programação, que foi realizada no auditório da escola, houve diversas apresentações, como leitura de histórias, apresentação com personagens de Monteiro Lobado, como a Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo, entre outras atividades, que chamou muita atenção da garotada que esteve presente no evento.

A Diretora da Escola José Veríssimo, Jociane Pereira, enfatizou que esse evento é pra demonstrar a grande importância que tem a leitura de bons livros e com isso fazer com que as crianças tomem o gosto pela leitura desde de cedo.

Dia Nacional do Livro Infantil

O Dia Nacional do Livro Infantil foi instituído em 2002, registrando a data de nascimento de Monteiro Lobato como o dia oficial da literatura infantojuvenil. Escritor que deixou um enorme legado para a literatura infanto-juvenil. Sua primeira história infantil, A menina do narizinho arrebitado, foi publicada em 1920, e o sucesso do livro fez com que outros tantos surgissem, imortalizando as personagens Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Nastácia, Emília, o Visconde de Sabugosa, entre outros, que posteriormente seriam eternizados no famoso programa de TV produzido no final dos anos 1970 até meados dos anos de 1980 e retomado no final dos anos de 1990 até meados dos anos 2000, o Sítio do Pica-Pau Amarelo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

