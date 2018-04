Escola Raimundo Cardoso, em Óbidos,  realiza  evento de culminância

A Escola Raimundo Cardoso realizou na sexta-feira, dia 20, na área interna da Escola, evento da primeira Culminância de 2018, onde os alunos fizeram exposição de seus projetos baseados nos assuntos estudados durante o primeiro bimestre.

A programação foi bastante diversificada, onde os alunos, orientados por seus professores, realizaram apresentação assuntos como: Carnaval, Dia da Mulher, Síndrome de Down, Dia Mundial da Água, Dia da Mentira, Páscoa, Dia Nacional do Livro e de Monteiro Lobato, Dia do Índio e Tiradentes.

Houve também apresentação de paródias, poesias, danças entre outras atividades e prestigiados pela comunidade escolar, pais e familiares dos alunos.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



