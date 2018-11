Escola José Veríssimo realiza evento alusivo ao Dia da Consciência Negra

A Escola Municipal José Verissimo realizou nesta quinta-feira, dia 22, uma vasta programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra, com danças, poesias, entre outras atividades que envolveram toda a comunidade estudantil.

A garotada muito participativa, instruída por seus professores, se apresentou e emocionou o público presente, sempre mostrando a importância de respeitarmos as diferenças e reconhecendo a importância do negro na construção da sociedade brasileira, como mostra a frase apresentada por uma turma: “Somos herança da memória...fato real de nossa história”.

Conversamos com a Diretora da escola, Joiciane Rocha, sobre a importância do evento para os alunos: “Através da atividade proposta, buscamos sensibilizar nossas crianças sobre a importância do respeito em torno da cultura afro brasileiras apresentando a grande diversidade que compõe nossa sociedade. Buscamos desenvolver uma consciência crítica, porém positiva de valorização e respeito ético racial”, comentou Joiciane.

