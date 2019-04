Escola José Veríssimo realiza culminância bimestral

Na sexta feira, dia 26, aconteceu na escola José Veríssimo a culminância bimestral, onde os alunos de todas as turmas do Pré I ao 5º ano da manhã e tarde, mostraram seus trabalhos produzidos durante o primeiro bimestre letivo, onde seus pais e amigos estiveram presentes.

Os temas utilizados pelos alunos para desenvolver as atividades da culminância, coordenadas pelos professores, foram: o Dia da Água, o Dia do Índio, o Dia do Livro Infantil, como também homenagearam o Escritor Monteiro Lobato, através do Sitio do Pica Pau Amarelo.

Dia da Água

O Dia Mundial da Água (DMA) é celebrado no dia 22 de março. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 21 de Fevereiro de 1993. O objetivo era de alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais e, sobretudo, da água.

A escolha de um dia dedicado a esse patrimônio natural do planeta, ressalta sua grande importância na vida das pessoas e no equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, destaca a necessidade de conscientizar a população sobre o cuidado e preservação desse bem tão valioso, que desde muito tempo vem sendo explorado indiscriminadamente pelo homem.

Dia do Índio

O Dia do Índio é comemorado em 19 de abril e foi instituído no Brasil durante o governo Vargas. Escolas, entidades e diversos grupos indígenas realizam eventos a fim de recordar a importância da cultura indígena na formação do povo brasileiro.

Em 19 de abril de 1940 foi realizado o "1.º Congresso Indigenista Interamericano", no município de Pátzcuaro, no estado de Michoacán, no México. Assim, para celebrar este acontecimento, o dia 19 de abril foi a data escolhida durante o governo de Getúlio Vargas (1883-1954), através do Decreto-Lei n.º 5.540, de 1943.

Dia do Livro Infantil

O "Dia Nacional do Livro Infantil" é comemorado em 18 de abril, data do nascimento do escritor de histórias infanto-juvenis Monteiro Lobato.

