Escolas José Veríssimo e Inglês de Souza desenvolvem o projeto “Pipa Papagaio sim, Cerol não!”

Quem nunca abriu um sorriso largo quando o vento leva a pipa ou papagaio para longe, bem lá no alto? Soltar pipa — ou papagaio ou curica como também é denominado - é uma prática prazerosa que agrada a diferentes gerações. Entretanto muitos acidentes são registrados quando não se tem o cuidado de evitar as redes elétricas e o uso do cerol. Tomando as precauções corretas, a diversão é garantida!

Nesse sentido, foi realizado nesta quarta-feira, dia 14, na sede da AABB, em Óbidos, a culminância do projeto: “Pipa Papagaio sim, Cerol não!”. É um projeto de extensão, das Escolas Inglês de Souza e José Veríssimo, que leva ao conhecimento das crianças os principais cuidados e perigos da brincadeira com pipas (papagaios) e orienta a melhor forma de se divertir sem correr riscos.

As atividades que iniciaram por volta da 8h, contou com a presença dos professores, alunos e pais de alunos, que se divertiram pra valer empinando seus papagaios (pipas). Por volta das 10h, foi oferecido um lanche compartilhado com as crianças.

Dicas de Bombeiros

Não solte pipa (papagaios) nos dias de chuva, pois se houver relâmpagos no céu, você pode receber uma descarga elétrica; Cuidado com as antenas, existentes em quase todas as residências e os fios elétricos. Brincar em um parque ou em um campo aberto; Preste atenção ao trânsito, carros, motos, bicicletas, para evitar ser atropelado; Nunca escolha linha com cerol (proibido por lei), metálica (fio de cobre ou bobinas), nem papel laminado para usar em sua pipa; Nunca empine sua pipa de cima de uma laje, telhado ou qualquer lugar que não tenha proteção.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

