Em Óbidos, o Projeto Brincadeira Inclusiva foi realizado na escola Dom Floriano

Aconteceu nesta terça-feira, dia 27, na Escola Municipal Dom Floriano, a apresentação do Projeto Brincadeira Inclusiva, com a participação dos alunos da Educação Especial – AEE de Óbidos.

O Projeto Brincadeira Inclusiva é uma proposta pedagógica da Secretaria Municipal da Educação - SEMED por meio da Coordenação de Educação Especial e professores do AEE, que tem como objetivo comemorar a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, visando promover a interação de todos os educandos com deficiência, respeitando o ritmo e individualidade de cada um.

AEE e seus objetivos

O Atendimento Educacional Especializado é um serviço da Educação Especial para atender aos alunos que possuem necessidades educacionais especiais durante sua vida escolar.

Seu objetivo é eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

O especialista do AEE faz a ponte entre o aluno e o professor da sala de aula comum, permitindo uma troca de experiência que contribua nesse processo educacional e em todo o contexto escolar, bem como a inserção na sociedade (Brasil, 2011).

A lei diz que a oferta de educação especial (AEE) deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Isso quer dizer que o ideal é que a escola comum tenha uma sala de recursos multifuncionais e uma equipe especialista para oferecer o atendimento educacional especializado dentro da escola.

