Escolas obidenses homenageiam as Crianças

Registramos muitos momentos de alegria e satisfação dos alunos das Escolas José Veríssimo, Valente do Couto e Raimundo Cardoso de Araújo, em comemoração ao dia das Crianças, onde todas as classes estudantis participaram. Parabéns a todas as crianças, professores e aos gestores das escolas que proporcionaram e valorizaram essa fase inesquecível da vida de seus alunos!

