Homenagem ao Dia dos Professores!

Estamos postando algumas imagens de professores das escolas de Óbidos para homenagear o Dia dos Professores, 15 de outubro, extensivo a todos os professores que dedicam suas vidas em tão nobre profissão, que educam, cuidam e formam profissionais de todas as áreas e nem sempre são reconhecidos e valorizados, no seu árduo e difícil trabalho de educar, mas necessário para sociedade.

Nas palavras de Paulo Freire:

“A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem “águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda”, Paulo Freire.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

