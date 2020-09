Em Óbidos, alunos da Escola Maurício Hamoy recebem material didático para aulas remotas

Iniciou nesta segunda-feira, 28, a entrega do material didático (cadernos de atividades) para alunos do 3° ano da Escola Maurício Hamoy, que servirá de apoio para as aulas remotas.

Segundo informações, os alunos da Escola Maurício Hamoy ainda não terão aulas presenciais, somente remotas. Nesse sentido, a Escola providenciou a entrega do material didático que servirá de apoio ao ensino remoto, sendo que os alunos devem ir à escola recebê-los, em seu respectivo turno de estudo, devidamente uniformizados.

A Direção da Escola, que tem como Diretor o Prof. Daniel Bentes, providenciou todo o aparato de segurança por conta da pandemia, sendo que os alunos só poderão ter acesso a escola usando mascaras, mantendo o distanciamento recomendado pela OMS.

Na manhã de hoje (28), os alunos que chegaram a escola eram submetidos a medição de temperatura e encaminhados para a área interna da escola, onde receberam seus cadernos de atividades.

Material Didático (Cadernos de Atividades)



Material Didático entregue aos alunos

Segundo o Prof. Daniel, todos os cadernos de atividades foram impressos na escola e sua elaboração foi por área de conhecimento. Os grupos de professores por área ficaram responsáveis pela elaboração do material de cada disciplina.

Além disso, a escola forneceu em uma sacola personalizada caderno de papel com pauta, caneta, borracha, apontador para cada aluno.

Metodologia

Os assuntos serão explicados aos alunos através de plantões pedagógicos pré-determinados pela coordenação pedagógica, sendo que serão utilizadas as plataformas Google Meet e whatsaap nos plantões pedagógicos.

Aos alunos do meio rural foi preparado um caderno de explicações para cada disciplina, haja vista que em muitas localidades não possuem acesso a internet.

Com informações do Prof. Daniel Bentes

www.obidos.net.br – Fotos cedidas pela Escola Maurício Hamoy

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/3695-em-obidos-alunos-da-escola-mauricio-hamoy-recebem-material-didatico-para-aulas-remotas#sigProIdc97a44f61d View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.