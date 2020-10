Em Óbidos, alunos da 3ª série do ensino médio recebem chips de internet móvel

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entregou os 105 mil chip’s de internet móvel para que os gestores das Unidades Seduc de Ensino (USEs) e Unidades Regionais de Educação (UREs) façam a distribuição do dispositivo a todos os alunos concluintes do ensino médio da rede estadual, que visa assegurar maior competitividade aos estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em janeiro de 2021.

Em Óbidos, a Escola Maurício Hamoy, que tem como diretor o Professor Daniel Bentes, organizou a entrega dos Ships com Internet Móvel aos alunos do 3º ano, que aconteceu nesta terça-feira, dia 20. Segundo o Prof. Daniel os ships foram distribuídos para 158 alunos do 3º ano em Óbidos e Comunidade do Flexal.

A Professora Chistina nos informou que os ships dos alunos da Escola São José serão entregues na quinta-feira, dia 22.

Segundo a Seduc, o chip permitirá a cada aluno da 3ª série do ensino médio uma franquia de 20 gigas para usar e ter acesso aos conteúdos programáticos, em especial ao programa Enem Pará, voltado para todas as séries concluintes e para os alunos que vão participar de processo de seleção para ingresso no ensino superior.

A plataforma Enem Pará conta com uma equipe de mais de 30 professores e disponibiliza aulas ao vivo e vídeoaulas com o conteúdo preparatório do Exame nas várias áreas de conhecimento como natureza, matemática e linguagem.

https://www.enempara.com.

