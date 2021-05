Alunos de Escolas de Óbidos participarão da Olimpíada de Língua Portuguesa

A Olimpíada de Língua Portuguesa reconhece o trabalho de professores(as) e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil. O concurso, em sua 7ª edição, é uma iniciativa do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC.

Em Óbidos, a Coordenadora Pedagógica da SEMED, Ana Cláudia de Aquino, informou que as escolas participantes terão que seguir algumas etapas para participar, sendo a primeira o período da adesão e inscrições que irão até o dia 20 de maio, em seguida serão realizadas as oficinas nas escolas, (Presencial ou Virtual), haverá também uma etapa escolar onde ocorrerá a seleção do melhor trabalho da escola, após isso os trabalhos serão encaminhados a Secretaria de Educação para que a Secretaria faça a finalização da etapa municipal, onde a SEMED selecionará o melhor trabalho dentre todos os enviados pelas escolas para representar o Município na etapa Estadual, até chegar a fase Nacional.

De acordo com a coordenação da SEMED o professor que se inscrever, terá a possibilidade de adequar seu tema escolhido em referência ao tema das Olimpíadas, " O lugar onde vivo", as categorias para inscrições estão divididas em entre " 5° ano (poema), 6° e 7° ano (Memória literárias) e 8° e 9° ano ( Crônicas).

Ana Aquino, Coordenadora Pedagógica da Semed

"Dentro da plataforma "Escrevendo o Futuro" do Ministério da Educação, o professor tem a possibilidade de acessar os cadernos docentes, onde estão todas as orientações para trabalhar o seu relato de prática", Finalizou Ana Cláudia de Aquino.

A SEMED também informa que o Município já possui algumas Escolas inscritas, são elas:Dr. Raymundo Chaves, Felipe Patroni, Frei Edmundo, Dom Floriano, Reinaldo Cherfan da Comunidade Matá, Duque de Caxias, Governador Fernando Guilhon da Comunidade Curumu, Guilherme Lopes de Barros, Inglês de Souza, José Veríssimo, Marcos Rodrigues de Souza da Comunidade Bom Sossego, Mestre Pacífico Comunidade Igarapé Açu, Monteiro Lobato Região do Cruzeirão, Nilson Gomes do Distrito do Flexal, Wulfida Rego da Comunidade Arapucu, Escola Professor José Tostes, Maria Madalena Printes, São Benedito da Comunidade Silencio, Escola São José da Comunidade São José, Escola São Judas Tadeu e Vagner Monteiro na Comunidade Cruzeirão, Osvaldo Cruz e Raimundo da Silva da Região da Comunidade Silêncio.

FONTE: Comunicação/Semed