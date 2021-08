“Projeto Folclore” foi desenvolvido por servidores da Escola Valente do Couto

Em Óbidos, os servidores da Escola Manoel Valente do Couto, coordenadora pedagógica, professores, demais funcionários, participaram do Projeto Folclore e apresentaram a peça teatral “Uma Aventura Na Amazônia”, de autoria das professoras Clara Figueira e Izaelma Mamede.

A história “Uma Aventura Na Amazônia” foi dividida em 10 capítulos a serem apresentados aos alunos durante a semana de 23/08 a 27/08/2021, sendo que os alunos tiveram acesso através dos grupos de whatsapp, nos quais são realizadas as aulas à distância e ainda pelas redes sociais da escola.



Conversamos com Clara Figueira, uma das autoras da peça, a qual nos informou que o projeto teve como objetivo valorizar a cultura local, proporcionando aos alunos o contato com as diferentes manifestações do folclore brasileiro, relacionando a sabedoria popular de seu cotidiano.

Referente ao enredo da Peça, Clara informou que: “Usando a imaginação e criatividade, a História Uma Aventura Na Amazônia, apresenta uma linda narrativa, na qual os personagens de monteiro lobato (Emilia e Narizinho), dialogam com alguns personagens do folclore (saci, curupira, boto, matinta pereira, boi pai do campo, garcinha, cobra grande, etc.). Enfatizando os elementos da cultura (culinária, danças, parlendas, trava-língua, lendas, brincadeiras, adivinhações, causos etc.), sendo que o desenrolar da história ocorre no cenário obidense, no qual os personagens caminham pelas ruas da cidade de Óbidos a procura de pistas para encontrar um tesouro perdido, nesse desenvolver ocorre o estudo sobre o folclore. Assim a historia busca demonstrar que apesar do momento vivenciado é importante valorizar o folclore, a cultura do povo”.





























Perguntada qual a sensação de uma professora atuar como atriz, Clara respondeu: “Primeiramente, é um grande desafio, pois houve uma mudança significativa na rotina do professor, que durante muito tempo, atuou na sala de aula, tendo como público, somente seus alunos. Hoje devido o contexto da pandemia, tivemos que nos reinventar e desenvolver outras habilidades como gravar vídeos, aulas, dramatizar, através da utilização das mídias digitais, no ensino a distância”.

Projeto folclore da Escola Professor Manuel Valente do Couto

História: uma aventura na Amazônia – autoras: Clara Figueira E Izaelma Mamede;

Gestora: Maria Alcelinda Vasconcelos

Vice gestora: Neide Mere Da Silva

Coordenadora Pedagógica: Rosimere Caldeira

Com informações e fotos de Profª Clara Figueira e Profª Valdeci Florenzano

