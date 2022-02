Em Óbidos, Gestores participam do 1° Encontro Formativo sobre o programa "Tempo de Aprender"

Em Óbidos, nos dias 17 e 18 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, promoveu o 1° Encontro Formativo de 2022 sobre o "Programa Tempo de Aprender", do qual participaram os Gestores Educacionais, Diretor, Vice-diretor e Coordenador pedagógico do Campo.

Conforme informação da Semed, participaram do encontro Gestores dos Polos: Januária, Ipaupixuna, São Raimundo, Arapucu, Curumu, Liberdade e Frei Edmundo.

Programa Tempo de Aprender

Tempo de Aprender é um programa do Ministério da Educação, para a alfabetização abrangente, cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país.

Para isso, o programa realiza ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores da alfabetização.

Com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização, o programa Tempo de Aprender propõe ações estruturadas em quatro eixos: (1) Formação continuada de profissionais da alfabetização; (2) Apoio pedagógico e gerencial; Aprimoramento da avalições da alfabetização e, (4) Valorização dos profissionais da educação.

