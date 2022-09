Escola Estadual de E.M. Maurício Hamoy promoveu os Jogos da Amizade

A Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy promoveu nesta sexta-feira, dia 16, os Jogos da Amizade, do qual participaram várias escolas Estaduais e Municipais.

Os Jogos da Amizade têm como objetivo incentivar e integrar alunos e professores das escolas participantes, valorizar os projetos locais por meio de apresentações culturais, que fizeram parte da programação.

O Evento em comemoração ao dia dos Estudantes contou com a participação das seguintes escolas: Maurício Hamoy, promotora do evento, Dr. Raymundo Chaves, São Francisco e Felipe Patroni, Francisco Pinto Pereira, as quais disputaram várias modalidades de esportes como: Futsal, Voleibol e Cabo de Guerra, nas categorias masculino e feminino.

Com a presença dos Diretores das Escolas participantes, diretora da URE, Secretários de Educação, Infraestrutura e de esportes, professores e demais convidados, o Diretor da Escola Maurício Hamoy, Daniel Bentes, fez a abertura dos Jogos da Amizade, após a entoação do Hino Nacional e de Óbidos, tocados pela Banda Musical da Escola Maurício Hamoy, comandada por Rodrigo Rodrigues.

Segundo o Prof. Daniel Bentes a participação das escolas superou as expectativas e informou que houve também os jogos intelectuais com dama e xadrez, além de oficinas de manicure e cabelo, assim como aconteceu sessão de cinema.

www.obidos.net.br - Com informações e Fotos de Vander N Andrade