Turma de História Forma Pará – Ufopa participou de Aula Magna

Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 04 de agosto, no auditório do campus do IFPA – Campus Óbidos, a aula magna do curso de História Forma Pará Ufopa. A cerimônia contou com a presença da Magnífica Reitora da Ufopa, professora Doutora Aldenize Xavier, representante da SECTET, Prefeitura Municipal de Óbidos, da Diretora do campus de Óbidos da Ufopa, Diretor Geral, em exercício, do IFPA - Campus Óbidos e da comitiva da reitoria composta de Pro-reitores e diretores de unidades acadêmicas e administrativas.

O evento teve a participação artística do cantor Eduardo Dias, que abrilhantou a solenidade com composições regionais.

Após as falas das autoridades, o professor Doutor Luis Carlos Laurindo Júnior proferiu a Aula Magna: "O ofício do professor de História e do historiador: funções, sentidos e perspectivas profissionais".

O campus de Óbidos parabeniza e acolhe os futuros historiadores.

Fonte:Ufopa-Óbidos