Professores obidenses participam de curso de formação em Matemática

Aconteceu em Óbidos, nos dias 29 e trinta de agosto, no auditório da Casa da Cultura, o curso de formação na disciplina Matemática para professores do ensino fundamental da Zona Rual e Urbana, organizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Professor Paulo Marcelo, professor de Matemática que está ministrando o curso informou que os professores discutiram o ensino da Matemática, desde sua base biológica, a formação do pensamento matemático, até a atuação em sala de aula, envolvendo as metodologias e a prática do professor.

Segundo o Prof. Marcelo, esse curso irá beneficiar o aluno, pois um professor capacitado melhora seu desempenho em sala de aula e consequentemente o aprendizado do aluno, e sobre isso comentou: “Indiretamente quando o professor recebe uma formação, de alguma forma ele pode melhorar a sua prática em sala de aula, inserindo em sua prática docentes elementos teóricos que até então não vinham inserindo, e isso vai impactar diretamente na qualidade de ensino e na aprendizagem dos alunos de Óbidos, de maneira geral”.

O Curso teve a duração de dois dias e os participantes receberão certificados e as ações desenvolvidas durante o curso serão inseridos em uma plataforma de MEC, enriquecendo o currículo dos professores participantes.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



