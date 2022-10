Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar na Escola São Francisco

Em Óbidos, a direção e professores da Escola São Francisco estão desenvolvendo o projeto “Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar”, que visa desenvolver o empreendedorismo na escola, associado ao protagonismo do aluno no aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser.

O projeto envolve os alunos do 9° ano, 2022, que abraçaram a ideia e se comprometeram em desenvolver as atividades, com total dedicação, como também envolver os alunos de outras séries para dar continuidade e manutenção da horta, que está em processo de construção, com parcerias da SEMAB E IFPA.

Segundo a justificativa, o Projeto que está pautado no desenvolvimento de uma atividade dinâmica e prazerosa, e parte do princípio de que a horta escolar é um Laboratório vivo permitindo contextualizar conteúdos, ou seja, a interdisciplinaridade, não somente a prática associada a teoria. Isso implicará em ensino e aprendizagem e também integralizará os conhecimentos produzidos pela humanidade.

Uma Horta pode fazer parte do ambiente escolar, tornando-o mais alegre como suas formas, cores e aromas e podemos, além disso, fazer experimentações e análises através das aulas, pois os alunos atuam como corresponsáveis pelo planejamento, preparo da terra, obtenção de mudas e sementes, o plantio, o transplante, os tratos culturais, a manutenção da horta, e principalmente a colheita para uma merenda escolar mais colorida e rica em nutrientes e outros.

A horta está sendo construída como projeto pedagógico para permanecer no ambiente escolar e dar suporte para as aulas práticas e benéficas para o complemento de uma alimentação saudável, através da merenda escolar.

Foi engajado nesse projeto, o tema: deixando o meu legado, como prática, colorindo o ambiente da horta com temas abertos às turmas do 9° ano.

